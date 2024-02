Cum să adormi mai repede. Vezi cel mai eficient truc pentru un somn odihnitor Un somn bun este ceea ce are nevoie orice om, pentru buna funcționare a organismului, dar și pentru o buna calitate a vieții. Daca te-ai confruntat sau daca inca te confrunți cu insomnia, trebuie sa știi ca nu ești singura persoana. Iata ce trebuie sa faci pentru un somn odihnitor. In cazul in care te gandeai ca ești printre puținii oameni care se confrunta cu insomnia, ei bine, afla ca lucrurile nu stau chiar așa. Exista multe persoane care intampina dificultați atunci cand vine vorba de ora de culcare. Statisticile arata ca aproape jumatate dintre adulți, la nivel mondial, sufera de tulburari… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Insomnia pe timp de noapte este un dusman cunoscut tuturor. Dificultatea de a adormi este o experienta obisnuita, insotita adesea de o pleiada de ganduri necontrolate si constientizarea frustranta a timpului care trece inexorabil („alarma pornește in cate

- Economiștii trag un semnal de alarma și spun ca romanii o duc din ce in ce mai greu! Veniturile lor au ramas mult in urma, in timp ce prețurile au continuat sa creasca! Vezi mai jos ce valoare are acum coșul zilnic! Așadar, situația pare sa se inrautațeasca de la o zi la alta, in Romania! Populația…

- Șeful de la Calea Ferata din Moldova (CFM), Oleg Tofilat, a plecat intr-o perioada extrem de complicata pentru intreprindere, spune ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. Potrivit ministrului, problemele la CFM dureaza 30 de ani. Au fost și rapoarte publice despre cit s-a…

- Darius Olaru (25 de ani) a ajuns la 10 goluri in campionat dupa „dubla” cu Hermannstadt, fiind singurul jucator din toate campionatele care a ajuns la aceasta borna deși nu joaca pe o poziție ofensiva Darius Olaru este fara discuție la cel mai bun sezon din cariera, avand 10 goluri și doua pase de…

- Opt din zece romani din Diaspora și-au planificat zborurile spre Romania, intre 15 și 31 decembrie, pentru a petrece sarbatorile de iarna alaturi de familie, conform unei analize publicata de o platforma de rezervari online. Datele de pe platforma respectiva evidențiaza faptul ca, in preioada sarbatorilor,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca una dintre marile provocari in perioada urmatoare se refera la digitalizare, dand ca exemplu faptul ca, in calitate de sef al Guvernului, nu primeste informatiile atat repede pentru a fi eficient si a lua decizii in timp real. „Multa lume a ras cand am spus…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca una dintre marile provocari in perioada urmatoare se refera la digitalizare, dand ca exemplu faptul ca, in calitate de sef al Guvernului, nu primeste informatiile atat repede pentru a fi eficient si a lua decizii in timp real.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, la o conferinta ca el, ca prim-ministru, nu are informatiile atat de repede, ca sa poate sa fie eficient si sa ia deciziile care se impun, in timp real, pentru ca nu are digitalizare la ANAF, in sanatate. „Nu pot vedea unde se risipesc banii in sistem”, a spus…