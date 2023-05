Contractele de infrastructura atrag ca un magnet, in special marile companii, dar nici micii „invartitori” de „bisnis” nu de dau la o parte. Vorbim despre acei ,,oameni de afaceri,, care, inainte de organizarea șantierului de catre firmele lui Umbrarescu, au mirosit o posibilitate de specula, in sensul ca, au adus agregate minerale necesare construcției autostrazii in punctele cheie ale proiectului, gandindu-se ca Umbrarescu va cumpara piatra, ciment, sau asfalt de la ei. Surprinza insa. Umbrarescu nu a ales niciun speculant ramnicean sau buzoian de la care sa cumpere materiale de construcții,…