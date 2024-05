Stiri pe aceeasi tema

- Degringolada la AUR Buzau continua. Cei 11 candidati la Consiliul Local Municipal inscrisi pe listele AUR Buzau au luat decizia de a-și retrage, miercuri, la pranz, candidaturile, protestand astfel fața de imixtiunile conducerii AUR in activitatea filialelei de la Buzau. Anterior, acest gest a fost…

- Cu fiecare retragere din cursa electorala, membrii AUR dezvaluie o realitate dura: odata ce se cojește foița patriotismului demagogic, ramane in urma un schelet fragil, tulburat de dezamagire și frustrare. Elena Nastasoiu și cei 18 candidați care i-au urmat exemplul nu mai pot ignora faptele reprobabile…

- Decizia Elenei Nastasoiu de a se retrage din cursele electorale sub umbra unor acuze grave la adresa conducerii AUR Buzau a declanșat un val de speculații și discuții in lumea politica locala. Gestul sau a fost perceput de unii ca o lovitura dura pentru partidul naționalist, iar pentru alții a devenit…

- Candidatul PNL la functia de primar al Capitalei, Sebastian Burduja, si-a prezentat, luni, ”Planul pentru Bucuresti”. Sebastian Burduja, candidatul Partidului Național Liberal (PNL) pentru funcția de primar al municipiului București, a dezvaluit detaliile proiectului denumit ‘Planul pentru București‘.…

- Doua aeronave specializate in stins incendii au fost chemate in sprijinul pompierilor care intervin, de marți dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins 20 de hectare de padure de pin, in județul Bacau. Potrivit ISU Bacau, incendiul are loc in fondul forestier al orașului Targu Ocna…

- Intr-un moment de surpriza și schimbare brusca a taberei politice, toți cei zece primari ai Partidului Național Liberal (PNL) din județul Buzau au anunțat ca vor candida la alegerile locale din 9 iunie 2024 pe listele Partidului Social Democrat (PSD). Aceasta decizie vine in contextul in care organizația…

- Toti cei 10 primari alesi pe listele PNL Buzau la alegerile locale din 2020 vor candida anul acesta din partea PSD, scrie News.ro. Organizatia judeteana PNL Buzau, condusa de la inceputul anului de fostul presedinte PMP Buzau, Adrian Mocanu, va intra in alegeri cu un singur primar in functie, primarul…

- Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), inființat de catre Dan Voiculescu, a anunțat ca filiala sa din Buzau discuta posibilitatea unei alianțe electorale cu PNL Buzau pentru alegerile locale și europarlamentare programate pe 9 iunie. Lavinia Șandru, coordonatoarea comunicarii de la PUSL, a transmis…