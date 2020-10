Cum s-au cunoscut Marcel Pavel și soția lui? Formează un cuplu de 27 de ani! Marcel Pavel și soția lui, Violeta, formeaza un cuplu de 27 de ani. Perechea are impreuna trei copii, doi fii și o fiica. Cum s-au cunoscut Marcel Pavel și soția lui? Formeaza un cuplu de 27 de ani! In urma cu ceva timp, soția artistului a povestit cum s-au cunoscut. „L-am cunoscut in 1992. Și atunci traiam vremuri tulburi, cu multe schimbari, insa aveam incredere ca sunt schimbari in bine! Nu a fost dragoste la prima vedere, nici la a doua, dar Marcel a fost intotdeauna carismatic și a reușit sa-mi patrunda in minte și in inima. Dar nu, nu ma vedeam langa el, și cum aș fi putut spera? Eu balerina,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

