Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Lidia Buble va canta in prima zi de concerte de la Targul de Craciun din Ramnicu Sarat. Programul complet al evenimentelor artistice organizate in perioada 17-23 Decembrie se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Targul de Craciun de la Ramnicu Sarat iși deschide porțile sambata, 17 decembrie,…

- In ediția cu numarul 13, din data de 3 decembrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, sezonul 18, Rona Hartner și Johny Romano s-au transformat in Al Bano și Romina Power și au interpretat melodia „Felicita”. Cei doi concurenți au facut show in emisiune. Iata cum au fost jurizați, dar și cum a ieșit…

- Lavinia Parva a ajuns de la o preocupare nascuta in perioada restricțiilor la o afacere profitabila. Soția lui Banica Jr. a plecat la drum cu propriile treininguri scoase pe ”taraba” online și a dezvoltat magazinul care s-a transformat intr-un ”mall virtual”. De cand a devenit mamica, activitatea muzicala…

- Vineri seara, iubitorii muzicii lui Al Bano au avut ocazia de a-l vedea pe celebrul artist pe scena Salii Palatului. Spectacolul a fost reprogramat de mai multe ori in ultimii ani, din cauza pandemiei. Surpriza? Cristi Borcea pe scena Salii Palatului alaturi de Al Bano. Pe 11 noiembrie, pe scena de…

- Al Bano și Romina Power au oferit un spectacol de-a dreptul senzațional pe scena de la Sala Palatului din București. Surpriza serii a fost, insa, apariția lui Cristi Borcea, dupa ce a fost invitat pe scena de catre artistul de origine italiana. Omul de afaceri adora muzica pe care interpretul italian…

- Al Bano, 79 de ani, inca nu se poate desparți de muzica și de scena. Legendarul interpret urmeaza sa susțina un concert in Cluj, alaturi de fosta sa soție și partenera de scena, Romina Power. Spectacolul va avea loc la Btarena, pe 13 noiembrie, cu incepere de la ora 20:00, noteaza click.ro. Al Bano a…

- Al Bano și Romina Power iși reiau turneul internațional ”LIVE TOUR”, intrerupt din cauza pandemiei de COVID-19 in 2020, și vor concerta la Cluj-Napoca pe 13 noiembrie, de la ora 20:00, la BT Arena. Spectatorii se vor delecta cu hiturile consacrate (”Felicita”, ”Sempre Sempre” ”Liberta”), dar și cu melodiile…

- Al Bano și Romina Power iși reiau turneul internațional ”LIVE TOUR”, intrerupt din cauza pandemiei de COVID-19 in 2020, și vor concerta la Cluj-Napoca pe 13 noiembrie, de la ora 20:00, la BT Arena. Clujenii se vor delecta cu hiturile consacrate (”Felicita”, ”Sempre Sempre” ”Liberta”), dar și cu melodiile…