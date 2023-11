Cum s-a „scurs” asfaltul de pe ulițe în curtea unui primar din Buzău Primarul Gheorghe Ispas a preluat mandatul in 2008 și a devenit o figura centrala in viața comunitații. In 15 ani de mandat, surprinzator sau nu, asfaltul de pe strazile comunei s-a „scurs” in curtea edilului. Conform tradiției orale, Blajani a fost fondata de ardelenii stabiliți in Muntenia, proveniți din orașul Blaj. Aceștia au creat ceata de moșneni blajani, iar unul dintre ei, pe nume Soare, este considerat fondatorul satului Sorești. Cu toate aceste radacini istorice, Blajani se confrunta cu o situație demografica dificila. Comuna are o populație de doar 600 de persoane, iar tinerii au ales… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Claudia și Dorin Petru Gliga, socrii primarului din Baia Mare, Catalin Chereches, care au incercat sa mituiasca o judecatoare pentru a pronunța o sentinta mai blanda in dosarul ginerelui lor, raman in arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia, luata luni, 13 noiembrie, de Curtea de Apel Targu Mures,…

- Tragedie in aceasta seara pe DN2C, in Albești. Un barbat dib Smeeni și-a pierdut viața, dupa ce a fost lovit de un autoturism. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția Slobozia catre Buzau de catre un șofer buzoian de 51 de ani a accidentat mortal un pieton,…

- Detalii spectaculoase ies la iveala in acest scandal in care sunt implicați socrii primarului de Baia Mare, care ar fi fost reținuți de procurorii DNA, urmand a se cere arestarea lor preventiva. Jurnaliștii de la Gandul au aflat cine a dat-o pe soacra primarului Cherecheș pe mana procurorilor DNA. O…

- In aceasta seara, un accident rutier a avut loc in zona Miga din Constanta.Conform informatiilor preliminare, o masina cu numar de inmatriculare de Buzau s a rasturnat in timp ce circula pe drumul principal.Autoritatile au fost sesizate imediat si au trimis la fata locului echipe de politie. Autoritatile…

- E zi importanta azi, 19 octombrie, la Curtea de Apel Cluj. Azi ar urma sa dea o sentința definitiva in dosarul primarului de Baia Mare acuzat de luare de mita, mai fiind cateva luni pana cand faptele ar urma sa se prescrie. In 17 octombrie primarului de Baia Mare i-a fost respinsa definitiv de catre…

- Fabrica de Avioane Craiova pare ca a fost intr-o continua hibernare din anul 2020, de cand a semnat contractul de modernizare a zece avioane IAR-99 Soim care apartin Ministerului Apararii Nationale, fiindca nu a finalizat nici macar un astfel de avion, cu toate ca paNa acum ar fi trebuit sa livreze…

- Individul care a furat ieri o mașina este recidivist. Barbatul se afla sub control judiciar in momentul in care a furat o mașina din parcarea mall-ului din zona de nord a Capitalei.Masura controlui judiciar a fost impusa pentru ca, in urma cu doar cateva zile, pe 21 septembrie, acesta a patruns in curtea…

- Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe DJ203G dinspre Merei catre Sarata Monteoru, de catre o șoferița in varsta de 18 ani, din Buzau, a parasit partea carosabila și a intrat in coliziune cu zidul unui imobil. Accidentul s-a soldat cu ranirea conducatoarei auto și a…