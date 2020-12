Cum s-a schimbat viața lui Codin Maticiuc de când a devenit tată? Codin Maticiuc (39 de ani) a inceput pe 1 septembrie lucrarile de renovare ale etajului 7 din Spitalul Fundeni, etaj unde se afla secția de Oncologie Pediatrica. Renovarea de la Fundeni i-a fost promisa unei fetițe internate in camera 702, in decembrie 2016. Imparțind cadouri in saloanele spitalului, Codin Maticiuc a intalnit-o pe Lacramioara. Micuța suferea de cancer in stadiu terminal. „Astazi, Lacramioara s-a stins și eu te rog, Doamne, s-o primești frumos. Cum știi tu mai bine. Și te mai rog, pana ajunge sus, la Tine, sa aiba par lung. Știu ca-și dorea rau.” Lucrarile de renovare sunt, de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

