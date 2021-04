Stiri pe aceeasi tema

- Are 41 de ani și inca se afla pe lista burlacilor din showbiz-ul romanesc. Mihai Traistariu iși cauta o partenera impreuna cu care sa-și petreaca viața, dar se pare ca nu are noroc in dragoste. Artistul a explicat de curand, intr-un interviu pentru Antena Stars , ca nu-și poate da seama de ce, pana…

- Satul de speculații, Mihai Traistariu a dezvaluit public motivul pentru care nu s-a insurat niciodata. Celebrul cantareț a oferit un interviu de senzație pentru Antena Stars, scoțand la iveala detalii neștiute din viața amoroasa. Acesta recunoaște ca a greșit alegandu-și partenere mult prea tinere pentru…

- Oana Roman și Marius Elisei au divorțat recent, iar cel care pare dispus sa-și refaca viața este fostul soț al vedetei, care are deja o noua iubita. Oana este convinsa ca Marius Elisei are o relație, din cauza careia ii evita compania in ultima vreme. Aceasta a facut primele declarații despre acest…

- Bianca Dragușanu a inceput razboiul. Focoasa blondina a facut dezvaluiri incendiare despre fostul sau soț. Ce face Alex Bodi pe la spatele Dariei Radionova? Diva fatala a showbiz-ului romanesc a spus la ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars, cum iși tradeaza fostul sau soț actuala iubita.

- Iubește din nou cu patos, insa ține totul doar pentru el! Bogdan Mocanu le-a spus fanilor motivul incredibil pentru care iși ține ascunsa noua iubita. Nimeni nu se aștepta la asta. Andra Voloș e deja istorie!

- Bogdan Mocanu a dezvaluit pentru Antena Stars detalii despre problemele grave de sanatate cu care se confrunta. Artistul a facut un apel disperat, in care marturisește prin ce clipe grele a trecut in ultima vreme.

- Andreea Ibaka a dezvaluit la Antena Stars cum a fost ceruta in casatorie de soțul sau, Cabral, in urma cu mai bine de 10 ani! Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare, iar de atunci formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din Romania, fiind și parinții unei fetițe minunate. Cum a inceput…