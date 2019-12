Cum s-a ajuns ca decembrie să fie mai degrabă o prelungire a toamnei Vremea prea calda din ultimele zile starneste nedumerirea tuturor: iarna ezita sa se arate, iar toamna tarzie parca vrea sa faca Revelionul aici. Prognozele meteo estimeaza o zi de duminica, maine, aproape „caniculara" pentru aceasta perioada si ploi abundente in seara de Ajun si in ziua de dinainte. Apoi se va face frig, dar zapada se va lasa asteptata si doar la munte va ninge spre sfarsitul anului. Cat de normala sau, mai bine zis, anor (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

