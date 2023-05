Stiri pe aceeasi tema

- Tania Budi are un trup de invidiat și se menține veșnic tanara la varsta de 55 de ani. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars care este secretul unei siluete impecabile, dar și ce intervenții estetice și-a facut de-a lungul timpului.

- Anca Țurcașiu este intr-o forma fizica de invidiat și reușește la 52 de ani sa arate și sa se simta bine in pielea ei. Cu o silueta adolescentina, actrița ne-a marturisit ca o perioada limitata a apelat la intermittent fasting. Anca Țurcașiu a fost ofertata pentru a juca intr-un serial TV Decizia ei…

- Pe ducesa de Cambridge o știe toata lumea, dar nu mulți știu cum arata și cu ce se ocupa mama lui Kate Middleton. Carole Middleton a devenit o figura publica destul de populara de cand fiica ei s-a casatorit cu Prințul William. Ea are o relație foarte apropiata cu Kate și a capatat multa popularitate…

- Un astfel de regim nu doar ca te ajuta sa topesti kilogramele in plus, insa este ideala daca ai probleme de sanatate, precum diabet, leucemie, hepatita, gastrita, hipertensiune etc.Ca sa urmezi dieta cu sfecla rosie trebuie sa ai 500-600 de grame de sfecla rosie coapta ori fiarta in apa cu sare, pe…

- Sore este una dintre cele mai indragite artiste de la noi din țara. Aceasta are o silueta de invidiat și reușește sa se mențina prin cateva trucuri simple. A renunțat la lactate și gluten, iar mancare preparata acasa a devenit cea mai delicioasa.

- Anca Serea este una dintre cele mai iubite și apreciate vedete din showbiz. Are o silueta de invidiat și reușește sa se mențina intr-o forma de zile mari, deși este mama a șase copii. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a dezvaluit secretele unei siluete impecabile.

- Nicola reușește sa aiba o silueta de invidiat la 54 de ani, deși nu merge la sala și nici nu are un antrenor personal. Aceasta iese in parc sa faca sport și considera ca toata lumea ar putea sa-și dedice cateva minute pentru un stil de viața sanatos.