Cum putem vedea pe cer cometa verde care tocmai trece pe lângă Pământ, pentru prima dată în ultimii 50.000 de ani Cometa poate fi observata in aceasta perioada cu ochiul liber, pe un cer senin, fara luna – dar in special cu un binoclu sau un telescop, spun experții citați de Washington Post . Cometa cunoscuta sub numele prozaic de C/2022 E3 ZTF a trecut ultima oara pe langa Pamant in urma cu cincizeci de mii de ani, cand deșertul Sahara era umed și fertil, iar epoca de piatra din Africa abia incepea. Ea a revenit recent pe cer, iar unii oameni au observat-o deja, chiar cu ochiul liber. Nu va fi ușor sa o vedem, dar exista totuși șanse. Experții spun ca pe 1 sau 2 februarie, data la care cometa se va afla… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

