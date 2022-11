Stiri pe aceeasi tema

- In orașele din Europa, oficialii se confrunta cu o dilema: cat de stralucitor trebuie sa fie acest Craciun, in condițiile in care prețurile energiei au crescut din cauza razboiului Rusiei din Ucraina. Sa diminueze iluminatul pentru a transmite un mesaj de conservare a energiei și de solidaritate cu…

- Cu un buget de trei miliarde de euro, cererea de proiecte lansata de Comisia Europeana in cadrul Fondului UE pentru inovare pune accent pe prioritatile planului REPowerEU, ce va fi supus la vot joi, de catre Parlamentul European, privind pachetul legislativ. Pentru decarbonizarea generala, bugetul alocat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, susține majorarea diferentiata a pensiilor, de anul viitor. „Stabilim impreuna o anvelopa, respectiv de 15% efortul bugetar, care reprezinta 15 miliarde de lei, si in aceasta anvelopa venim si marim diferentiat, in functie de venituri. Mi se pare foarte corect, pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit cu membri ai comunitatii romanesti de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii, context in care a afirmat ca Romania este intr-o situatie complicata din cauza razboiului din Ucraina, dar ca tara noastra merge bine si economia este in crestere. „Romania…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit cu membri ai comunitatii romanesti de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii, context in care a afirmat ca Romania este intr-o situatie complicata din cauza razboiului din Ucraina, dar ca tara noastra merge bine si economia este in crestere. „Romania…

- ”Romania este intr-o situatie, pe de o parte, extrem de complicata din motive legate de razboiul dus de Rusia impotriva Ucrainei, pe de alta parte, cred ca este bine sa se stie ca romanii si Guvernul Romaniei nu stau degeaba, se implica , muncesc si, in mod, pentru multi surprinzator, pentru mine,…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, si liderii unor tari aliate din NATO, Uniunea Europeana si Grupul G7 au discutat despre situatia din Ucraina, despre actiunile de sanctionare a Rusiei si despre solutii pentru depasirea crizei energetice, anunta

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca ultima ordonanta adoptata de Guvern in domeniul energiei ii protejeaza pe romani si creeaza “o echilibrare in piata”, deoarece unii au facut “profituri uriase” in criza energetica. “Criza energetica este urmare a razboiului dus de Rusia impotriva…