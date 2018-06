Cum putem fi eficienti fara sa ne epuizam si cum putem sa ne bucuram de timp liber fara sa fim neproductivi?

Stiri pe aceeasi tema

- În aceasta vara, Iulius Mall te invita sa te bucuri de experiența cinematografica în aer liber. Începând din 16 iunie 2018, în fiecare zi de vineri și sâmbata, în spațiul special amenajat din Iulius Parc vei râde la situațiile comice, vei empatiza cu…

- Vineri, 8 iunie 2018, buzoienii sunt invitați la Crosul „Ziua Olimpica”, eveniment organizat de catre Academia Olimpica Romana și Direcția pentru Sport și Tineret Buzau, in parteneriat cu mai multe instituții și organizații non-guvernamentale. Pasionații de mișcare din Buzau sunt invitați vineri, la…

- Catalina Ponor, gimnasta care la Olimpiada de la Atena din 2004 a obtinut aurul alaturi de echipa Romaniei si a urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului si in finalele de la sol si barna, a fost acum protagonista unei sedinte foto inedite. Ponor s-a retras la sfarsitul anului…

- Ziua a doua a Campionatelor Internationale de inot ale Romaniei a adus, vineri, cinci victorii pentru reprezentantii tarii noastre in Bazinul Olimpic Tolea Grintescu din Bucuresti. Daniel Cristian Martin a castigat la 100 m fluture, cu nou record national de juniori, Laurentiu Haiducu s-a impus la 400…

- Compania de Apa Targoviste Dambovita a sistat livrarea apei catre populatie in comuna Finta incepand cu data de 11.05.2018, deoarece in urma efectuarii monitorizarii suplimentare a calitatii apei, s-au identificat neconformitati la parametrii indicatori „clor rezidual liber”,”clor rezidual liber %”…

- Statul roman nu a cumparat niciun teren agricol din 2014, sesi are drept de preemtiune, de cand strainii au primit liber la astfel de achizitii, arata un document oficial al Ministerului Agriculturii. In schimb, tot de atunci ofertele de vanzare anuale au crescut de 3 ori. De pilda, in 2014 au fost…

- Normal ca o astfel de afirmatie te blocheaza, recunosti ca esti un fericit al sortii ca nu te-ai nascut acolo unde raul este la tot pasul. Dar parca totusi, daca m-am nascut aici, de ce realitatea aia care poate fi frumoasa nu e asa cum trebuie? Cam atat am vrut sa mai spun despre lucrurile…