- Delfinii Maui, denumiți dupa un semi-zeu polinezian, au doar 1.70 metri lungime și se gasesc doar pe coasta de vest din Noua Zeelanda. Au mai ramas doar 55 de membri din aceasta specie, din care 20 sunt femele. In ritmul actual, aceasta specie ar putea disparea complet pana in 2030. Guvernul din Noua…

- Nu, nu e in Romania. Ci in Noua Zeelanda, in orașul Dunedin, intr-o suburbie linistita. La fiecare 2,86 metri parcurși, drumul se ridica cu un metru, unghiul de inclinație ajungand la 19 grade sau 35%. Strada nici nu a fost acoperita cu asfalt peste tot, spre deosebire de restul strazilor din oraș,…

- Ai vrea sa ajungi in Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapiki-maungahoronukupokaiwhenuakitanatahu? Este o localitate in Noua Zeelanda, a carei denumire neoficiala conține nu mai puțin de 85 de litere! Ea desemneaza un deal situat la 305 metri inalțime deasupra nivelului marii, langa Golful…

- Unul dintre lucrurile cele mai cunoscute despre Noua Zeelanda din ultimii ani a fost faptul ca seria fantastica “Stapanul inelelor” a fost filmata aici, generand cresteri uriașe in bugetul autoritaților și ducand la o creștere a turismului cu 10%. Cand Peter Jackson (regizorul seriei) a anunțat ca e…

- Fiind atat de departe Noua Zeelanda de noi, este posibil sa nu știe chiar toata lumea ca oamenii reprezinta doar 5% din locuitorii acestei țari. Ei bine, da, restul locuitorilor sunt din regnul animal, iar aceasta țara are o reputație mondiala pentru numeroasele curiozitați din lumea animala. De exemplu,…

- Este vorba despre Noua Zeelanda – prima țara care a introdus limbajul semnelor printre limbile sale oficiale, celelalte doua fiind engleza și maori. Statutul sau de limba oficiala a fost adoptat de Parlament in aprilie 2006. Daca te intrebi cum a inceput totul, sa știi ca mișcarea a inceput in 1868,…

