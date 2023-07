Stiri pe aceeasi tema

- Un turist clujean, activist civic, care prezinta zonele frumoase ale Clujului a revenit cu lacul cu apa sarata de langa Baile Cojocna, unde accesul este gratuit. Activistul Adrian Dohotaru a mai prezentat și frumosul lac Tarzan, unde accesul este gratuit. ”Cojocna. Celelale baiM-am imbaiat…

- Stațiunile de pe litoralul bulgaresc al Marii Negre se numara printre cele mai populare destinații in randul turiștilor romani aflați in cautarea unui loc unde sa-și petreaca vacanța de vara. Cu oferte de preț mult mai bune comparativ cu cele pe care le gasești la noi, prețuri mai mici și condiții asemanatoare…

- In data de 23.06.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 272.800 de persoane, cetateni romani si straini si peste 69.500 de mijloace de transport, pe ambele sensuri.Un comunicat…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare are in pregatire 4 programe de formare profesionala pentru un numar de minim 60 persoane in cautarea unui loc de munca, șomeri indemnizați și neindemnizați. Prin participarea la programele de formare profesionala,șomerilor le crește competența…

- Persoanele defavorizate de la Pata Rat, comunitatea formata in zona gropii de gunoi a Clujului, au primit 31 de apartamente, in care s-au mutat 158 de persoane. Chiria este una modica, iar locuințele au fost cumparate cu finanțare norvegiana.10 dintre apartamente se afla in Cluj-Napoca, 17…

- De 1 iunie, copiii sub 14 ani vor beneficia de intrare gratuita la Muzeul Fotbalului, situat pe strada Gabroveni 24, in Centrul Vechi al Capitalei. Reprezentanții Muzeului Fotbalului anunța ca toți copiii sub 14 ani au intrare gratuita de 1 iunie pentru a se distra in camerele cu „comori” fotbalistice:…

- Luni, de 1 Mai, Parcul Dendrologic din Alba Iulia va fi deschis pentru vizitare. Accesul cetațenilor va fi gratuit Parcul Dendrologic „Dr. Ioan Vlad” din Alba Iulia va fi deschis pentru vizitare luni, 1 mai, intre orele 9.00 și 21.00. Potrivit reprezentanților parcului, intrarea se va putea face pana…

- In data de 26.04.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 166.100 de persoane, cetateni romani si straini si peste 45.200 de mijloace de transport, pe ambele sensuri.Un comunicat…