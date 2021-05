Cum poți ameliora durerile de stomac. Iată soluțiile Cauzele durerile de stomac pot sa fie multiple si este necesar un consult medical, insa iata cum poti ameliora durerea pina ajungi la medic. Printre factorii care pot sa cauzeze durerile de stomac se numara fumatul, consumul de cafea si alcool in exces, alegerile alimentare proaste care includ prajeli, alimente foarte grase sau care cresc aciditatea din stomac si sint foarte greu de digerat. De Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

