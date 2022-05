CIA le explica rusilor pe Youtube cum sa evite cenzura Moscovei. De asemenea, agenția americana de informatii i-a invitat pe rusi sa trimita stiri in mod anonim fara ca nimeni sa stie de unde provin. Youtube este una dintre putinele retele de socializare care nu au fost inca blocate de Kremlin. CIA ofera instructiuni, in rusa, despre cum pot fi descarcate VPN-uri si retele private, pentru a partaja informatii secrete pe dark web, fara riscul de a suferi cenzura de la Moscova, scrie The New York Times. Agentia americana de informatii i-a invitat pe rusi sa se contacteze si sa trimita stiri in mod…