Cum poate influenţa o posibilă grevă la instalaţiile de GNL din Australia piaţa mondială a gazelor Preocuparile legate de actiunile greviste de la platformele de gaze offshore din Woodside North West Shelf si de la uzinele Chevron Gorgon si Wheatstone LNG au dus miercuri preturile gazelor europene la un nivel maxim al ultimelor aproape doua luni, de teama ca aceasta miscare ar alimenta concurenta dintre cumparatorii asiatici si europeni pentru marfuri. DE CE CONTEAZA GNL-ul AUSTRALIAN? Australia si-a pastrat coroana ca cel mai mare producator de GNL din lume, exportand 80,9 milioane de tone in 2022, comparativ cu 79 de tone in 2021, potrivit datelor de la International Gas Union. Cota tarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

