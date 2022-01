Cum plăteşti vignieta pentru Bulgaria fără bătăi de cap şi fără să stai la cozi Cum platesti vignieta pentru Bulgaria fara batai de cap si fara sa stai la cozi. Pentru ca foarte mulți romani s-au saturat de cozile interminabile de la granițele Bulgariei, unde trebuie sa aștepte pentru a plati vignieta, iata ca exista și o alta soluție. Bulgaria a implementat un sistem online de plata pentru vinieta din Bulgaria care poate fi accesat de oricine. Noua vinieta electronica este asociata numarului de inmatriculare al mașinii, motiv pentru care nu mai trebuie afișata nicio dovada a plații. Cum platesti vignieta pentru Bulgaria fara batai de cap si fara sa stai la cozi Poate fi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

