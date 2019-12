Cum petrec Crăciunul creştinii de pretutindeni Romania In seara zilei de 24 decembrie, are loc in Banat „Slobozirea roatei de foc”, ceea ce este o indicatie ca ritul solar de la echinoctiu s-a practicat si la solstitiul de iarna. Tot in seara de ajun, in Banat, se pune un butuc in vatra, care se numeste „Busteanul Craciunului” si se crede ca focul nu trebuie sa se stinga deloc, potrivit „Dictionarului de simboluri si credinte traditionale romanesti” (2016), de Romulus Antonescu. In alte parti ale tarii, in noaptea Craciunului, nu se ard lemne taiate, ci numai buturugi, carora, cand ajung la incandescenta, li se inalta cantari.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

