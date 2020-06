Stiri pe aceeasi tema

- PSD a transmis joi, pe contul de Facebook al partidului, un filmuleț cu președintele Klaus Iohannis, in care sunt montate bucați din 16 declarații facute de șeful statului in luna aprilie și in care se refera la PSD. „Rezumatul declarațiilor președintelui Iohannis de la ora 18.00. Știm deja ce o…

- Victor Ponta, presedintele Pro Romania, a afirmat ca declaratiile lui Klaus Iohannis, "PSD lupta sa dea Ardealul ungurilor", amintesc de Corneliu Vadim Tudor si de Liviu Dragnea."Domnul presedinte Iohannis are o exprimare pe care o auzisem la Vadim Tudor si la Liviu Dragnea in ultima perioada. Cred…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Super interesant. Și in același timp spectaculos. Intr-o perioada in care PSD era mai anesteziat decat oricand, președintele Klaus Iohannis a decis sa-i ofere lui Marcel Ciolacu o gura de oxigen. Și a facut acest lucru intr-un mod aproape ostentativ. Ca sa se știe. Acuzațiile…

- Plenul Senatului a adoptat, miercuri, un proiect de lege inițiat de liderii PSD, Pro Romania, ALDE și UDMR care prevede ca mandatele aleșilor locali se prelungesc cu cel mult 6 luni de la data incetarii starii de urgența și ca data alegerilor locale se va stabili de Parlament, prin lege organica…

- ALDE a transmis, luni, ca PNL, pe langa faptul ca nu are solutii, se comporta ca ”Gica Contra” si a atacat la CCR legi initiate de PSD, ALDE si Pro Romania care ”vin in sprijinul romanilor si firmelor pentru a putea trece mai usor peste aceasta perioada de criza”.

- De la Palatul Cotroceni, inapoi in televiziune! Madalina Dobrovolschi, fosta purtatoare de cuvant a lui Klaus Iohannis, a decis sa revina in presa. Dobrovolschi a semnat cu Realitatea PLUS, patronata de Cozmin Gușa, membru al PSD.Ea va modera emisiunea de dezbateri ”Legile puterii”, in fiecare…

- Klaus Iohannis le-a spus partidelor parlamentare ca il v-a desemna premier tot pe Ludovic Orban, potrivit unor surse politice. Partidele incearca sa gaseasca o soluție pentru investirea unui guvern in situația crizei cauzata de CORONAVIRUS.

- Autoritatea Electorala Permanenta a virat, in prima decada a lunii martie, in conturile a sapte partide - PSD, PNL, USR, ALDE, PMP, Pro Romania si Partidul Forta Nationala - subventii in suma totala de 14.199.265,24 lei. Potrivit AEP, Partidul Social Democrat a primit 7.104.247,14 lei,…