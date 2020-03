Cum ne poate afecta izolarea la domiciliu? Sfatul psihologului Odata cu aparitia coronavirusului si discutiile despre izolare si carantina, nivelul de anxietate al societatii a crescut. Senzatia ca oricand se poate intampla ceva grav, parca ne pandeste la orice colt.



Care sunt comportamentele ce ar trebui sa ne dea de gandit?



Emotiile declansate de acest virus pot fi normale sau pot lua proportii exagerate putand fi cazul sa va sfatuiti cu medicul de familie sau un psiholog, pentru a incerca sa va monitorizati si contralati starile.



Elementele ce trebuiesc evaluate, pot fi:



frica permanenta ca ceva rau se poate intamplaun… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Eurogrupului, Mario Centeno, a declarat luni ca masurile de izolare adoptate pentru a opri pandemia de coronavirus aduc economiile europene intr-o situatie comparabila cu cea a unui razboi dar a dat asigurari ca ministrii de Finante din Uniunea Europeana vor da un raspuns coordonat, informeaza…

- Circa 2.000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus si 100 de decese provocate de Covid-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Spania, cea mai afectata tara din Europa dupa Italia, au declarat autoritatile duminica, citate de AFP. Conform celui mai recent bilant, in Spania…

- Compania petroliera saudita Aramco a anuntat marti ca isi va majora productia de petrol la 12,3 milioane barili pe zi (mbd) de la 1 aprilie, ceea ce va insemna o crestere de 300.000 barili (2,5 % in plus), a anuntat compania la bursa din Arabia Saudita - Tadawul, relateaza agentia EFE. Conform…

- Pretul petrolului a suferit o scadere istorica in noaptea de duminca spre luni, dupa ce Arabia Saudita a socat piata lansand un razboi al pretului cu nu demult partenerul sau, Rusia. In SUA, pretul petrolului a scazut cu 27%, la 30 de dolari pe baril, relateaza CNN. Instabilitatea…

- Restaurantele si mall-urile sunt primele care ar putea fi 'lovite' de panica generata de coronavirus, astfel ca acestea ar putea fi inchise temporar in localitatile unde vor fi confirmate cazuri de persoane infectate cu coronavirus, a declarat marti antreprenorul Radu Dumitrescu, care detine Grupul…

- Bursa de la Bucuresti scade din cauza temerilor privind o pandemie de coronavirus, in special avand in vedere focarele nou aparute in Italia, a declarat, luni, pentru AGERPRES, directorul general adjunct al Tradeville, Ovidiu Dumitrescu. "Avand in vedere evolutia burselor din afara tarii,…

- O tanara patinatoare din Rusia de doar 16 ani a devenit sambata campioana europeana absoluta in patinajul artistic, in proba femninina de la Campionatul European, desfasurat in aceasta perioada la Graz in Austria. Frumoasa Alena Kostornaia a castigat medalia de aur la Europene, pe un podium…