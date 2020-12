Cum ne autoevaluăm la final de an, pentru a începe o nouă călătorie cu mai multă energie pozitivă La sfarșit de an, facem adeseori liste cu rezoluții. Dupa 2020, parca nu mai avem insa chef de a ne face planuri in avans – ce-ar fi, in acest caz, sa facem o analiza a ce a insemnat acest an pentru fiecare dintre noi? Georgiana Spataru este facilitator de formare personala și coach și s-a dedicat unei nișe deosebite: cautarea fericirii. Ea a creat mai multe programe de dezvoltare emoționala și spirituala, printre care cursurile C.R.E.S.C. (Curs de Relaționare Emoționala si Spirituala pentru Copii) și a inglobat crezul ei in conceptul Exerciții de Fericire . Ea ne propune ca acum, la final de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

