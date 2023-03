Nicu Covaci a ramas fara pensie, la 75 de ani, motivul fiind unul care a starnit revolta printre fanii artistului. Fondatorul si liderul formatiei Phoenix a fost inștiințat de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor ca nu are dreptul la pensie pentru ca nu are atestat de compozitor. In urma cu trei luni, Nicu Covaci dezvaluia ca este nevoit sa susțina un examen la Uniunea Compozitorilor pentru a primi atestat de compozitor și, deci, pensie. N-a reușit sa treaca acel examen și, prin urmare, adio pensie. „Eu nu am o pensie, deși am adus țarii acesteia milioane. Sunt umilit, trebuie sa ma duc zilele…