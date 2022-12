Stiri pe aceeasi tema

- Walter Zenga a reactionat imediat, la aflarea vestii ca Sinisa Mihajlovic a murit. Tehnicianul italian a transmis un mesaj emotionant, dupa moartea tragica a sarbului. Sinisa Mihajlovic a decedat la 53 de ani, dupa ce a pierdut lupta cu leucemia. Fostul mare fotbalist, care a scris istorie in Serie…

- Iese Cristiano Ronaldo, intra Roberto Firmino! Al Nassr vrea sa dea lovitura cu starul lui Liverpool, dupa ce l-a ratat pe CR7. Anunțul rasunator a fost facut de mirror.co.uk. Firmino va intra in ultimele 6 luni de contract cu clubul de pe Anfield, iar oficialii din Arabia Saudita ii pregatesc deja…

- Nicolae Stanciu a reusit o pasa de gol in derby-ul pentru titlu Wuhan Three Towns – Shandong, scor 1-1, din etapa a 30-a a campionatului Chinei. Mijlocasul roman s-a facut din nou remarcat. Pe primul loc in competitia interna, echipa lui Stanciu era obligata sa nu piarda pentru a mentine avansul de…

- Olimpiu Moruțan a marcat din nou pentru Pisa, dupa doua luni de pauza. Internaționalul roman a fost titular la formația de Serie B alaturi de alt „tricolor”, Marius Marin, dar și alaturi de Artur Ionița, jucator care are cetațenie romana, dar evolueaza pentru Republica Moldova. Olimpiu Moruțan a deschis…

- Mesajul lui Olimpiu Morutan, dupa evolutia stelara din Pisa – Cosenza 3-1. Morutan a reusit o dubla de senzatie in partida cu Cosenza. Olimpiu Morutan a facut cel mai bun meci al sau la Pisa. Romanul a fost ridicat in slavi de presa din Italia dupa ce a reusit doua goluri. Dupa meci, Morutan a […] The…

- Zinedine Zidane (50 ani) e gata pentru o noua aventura, dupa o lunga perioada in care a stat departe de fotbal. Marele antrenor francez cu trei trofee UEFA Champions League in palmares e gata sa revina. In cadrul celui mai recent interviu, Zinedine Zidane a anuntat ca va prelua curand o noua echipa.…

- Microbistii din intreaga lume s-au intrebat cine ar fi castigat Balonul de Aur daca Lionel Messi si Cristiano Ronaldo nu existau. Cei doi mari fotbalisti au dominat fotbalul mondial in ultimul deceniu si au castigat impreuna 12 trofee. Xavi ar fi avut 2 Baloane de Aur daca cele doua legende nu se nasteau.…

- Mihai Stoica a avut o reacție sincera cand a auzit ca Adrian Paun a plecat de la CFR Cluj la Hapoel Beer Sheva. Managerul general de la FCSB a explicat ca a analizat cifrele mijlocașului de 27 de ani și a ramas surprins. MM considera ca Dan Petrescu nu mai avea nevoie de serviciile lui […] The post…