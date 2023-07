Cum îți pot afecta dantura apa sărată, a mării și apa cu clor, din piscină Mulți dintre noi iși petrec vacanța de vara la mare sau in destinații exotice unde baia in piscina sau in apa marii este la ordinea zilei. Pe cat de reconfortanta este aceasta activitate, pe atat de periculoasa poate fi pentru dinții noștri. „In mod normal, apa de mare are efecte benefice pentru sanatatea dinților și a gingiilor deoarece conține saruri minerale. Ingerata in cantitați mici, aceasta nu va afecta dinții.Daca insa inotam mult sau obișnuim sa infruntam valurile, și astfel o mare cantitate de apa sa intre in cavitatea orala, sarurile minerale din apa se pot depune pe dinti și sa demineralizeze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

