Cum îți influențează zodia Mercur retrograd în Leu din data de 26 iulie 2018 Pe data de 26 iulie 2018 Mercur iși va incepe mersul retrograd prin zodia Leu, iar acest tranzit, care va dura aproximativ pana in 20 august 2018, va avea influența asupra tuturor zodiilor. Retrogradarea este privita astrologic ca un mers inapoi al planetei, iar din punct de vedere astronomic inseamna ca planeta Mercur se afla cel mai aproape de Pamant. Mercur este planeta comunicarilor și a tranzacțiilor, iar atunci cand este retrograda, adica atunci cand merge aparent invers, ne atrage atenția asupra aspectelor și situațiilor peste care am trecut in perioada in care se afla in mers direct. La… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul Adrian Enache a transmis un mesaj dupa moartea artistului Ilie Micolov. Drama lui Ilie Micolov. A fost parasit de familie: „S-au dezis de mine’ Ilie Micolov a compus una dintre cele mai fredonate melodii romanești. „Dragoste la prima vedere’, scrisa dupa intalnirea cu o fata la Miliție Legatura…

- Maya Ciosa, din echipa Andrei, a caștigat finala Vocea Romaniei Junior. Adolescenta de 14 ani a dezvaluit ce vrea sa faca cu banii caștigați la competiție. Maya Ciosa a caștigat Vocea Romaniei Junior , dar și premiul in valoare de 50.000 de euro. Trofeul a ajuns astfel in echipa Andrei, unul dintre…

- Previziuni Urania pentru perioada 21 – 27 iulie 2018. Soarele va intra in zodia Leului. Mercur va intra in mișcare aparent retrograda. Luna Plina in Varsator. Berbec Intre 21 și 22 iulie, la pranz, preocupari legate de obținerea unui avantaj material, suspiciuni cu privire la o persoana sau la un grup…

- In data de 13 iulie 2018 se formeaza Luna Noua in zodia Rac și este insoțita de o eclipsa parțiala de Soare. Aceste doua aspecte importante vor influența fiecare zodie in parte, in funcție de sectorul astrologic pe care se formeaza. Daca Luna Noua este de obicei un aspect pozitiv și benefic zodiilor,…

- Pe data de 10 iulie 2018, planeta Venus va parasi semnul Leu, unde se afla de la inceputul lui iunie, și va intra in zodia Fecioara pentru urmatoarea luna. Aspectul vine cu schimbari benefice și oportunitați pentru toate zodiile, in funcție de sectorul astrologic pe care-l tranziteaza! Venus este planeta…

- Chiron, considerat in astrologie ca fiind Micul Ințelept sau Vindecatorul ranit, ca urmare a faptului ca iși folosește propria energie și durere pentru a ajuta, va intra in retrogradare incepand cu data de 6 iulie 2018. Chiron este o planeta de tip asteroid care are o mișcare greoaie, mai exact aceasta…

- Pe data de 27 iunie 2018, planeta Marte iși incepe mersul retrograd prin zodia Varsator, iar acest aspect vine cu influențe mai puțin benefice pentru toate zodiile, influențe care vor fi resimțite aproximativ doua luni. Retrogradarea unei planete ne indeamna sa ne intoarcem in trecut (mai exact in perioada…