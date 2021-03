Tradiția babelor de martie este regasita pe tot teritoriul Romaniei și, deși difera puțin de la o zona la alta, principiul este cam același, in funcție de cum va fi vremea in ziua aleasa ca baba, așa va fi tot anul care urmeaza pentru persoana in cauza. Daca ai auzit mai multe variante despre cum iți alegi baba de martie, trebuie sa știi ca ar putea fi corecte toate. In general, modul de alegere a babei difera de la o regiune la alta. Citește și: Mesaje de 1 Martie. Ce sa uram de Marțișor Baba in funcție de ziua de naștere Una dintre metodele de a alege baba de martie este in funcție de ziua de…