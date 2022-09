Cum începe noul an universitar: Se intră doar cu buletinul, pe principiul primul venit, primul admis Anul universitar incepe intr-o saptamana. Cine nu s-a inscris pana acum nu trebuie sa intre in panica. Mai exista locuri berechet, iar admiterea este o simpla formalitate. Credeam ca mai jos de admiterea la facultate exclusiv pe baza mediei de la balacaureat, dar m-am inselat. La Universitatea Spiru Haret se intra tot cu diploma de bacalaureat, dar media nu mai conteaza. Primul doritor este si primul admis. Nu se mai asteapta pentru admitere stabilirea unei minime ierarhii pe baza mediei de absolvire a liceului. „Foamea" de studenti e atat de mare, spaima ca s-ar putea pierde taxele unui student… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Litere din cadrul Universitatii Ovidius Constanta anunta trecerea in nefiinta a profesorului Nicolae Rotund, unul dintre cei mai reputati profesori ai universitatii. "Cu profunda tristete anuntam plecarea catre cele vesnice a domnului profesor Nicolae Rotund. Zeci de ani cadru didactic…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca anunța inființarea celei de-a șasea facultați din portofoliu: Facultatea de Silvicultura și Cadastru. Au mai fost anuntate și modificari de structura și de denumire ale Facultații de Horticultura, care devine Facultatea de…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca anunța inființarea celei de-a șasea facultați din portofoliu, Facultatea de Silvicultura și Cadastru, precum și modificari de structura și de denumire ale Facultații de Horticultura, care devine Facultatea de Horticultura și…

- Peste 20.000 de candidati s-au inscris la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) in sesiunea de vara a admiterii in anul universitar 2022 – 2023, informeaza AGERPRES . Potrivit institutiei de invatamant universitar, cele mai cautate facultati ale UBB in ceea ce priveste studiile de licenta…

- Academia de Studii Economice din București a anunțat scoaterea la concurs a 7.010 locuri, dintre care 6.115 la invatamant cu frecventa si 895 pentru invatamant la distanta si cu frecventa redusa. Procedura de inscriere se va desfasura in perioada 4 – 22 iulie, inscrierile online putand fi facute incepand…

- Admitere la Facultatea de Farmacie și Medicina Carol Davila 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii. Viitorii studenți care vor sa se inscrie la Facultatea de Farmacie și Medicina Carol Davila 2022, trebuie sa se pregateasca deja pentru examenul de admitere. Admitere la Facultatea de…

- Admitere la Hyperion 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii. Admiterea la Hyperion 2022 a inceput deja. Incepand cu data de 6 iunie 2022, inscrierile la Hyperion au loc de Luni pana Vineri, intre orele 09:00 – 17:00, iar incepand din luna Iulie și Sambata-Duminica intre orele 10:00…