- Binecunoscutul sportiv Leonard Doroftei are de ce sa fie mandru. Are o fiica extraordinar de frumoasa, care recent a susținut examenul de capacitate. Marele campion la box Leonard Doroftei a fost prezent, impreuna cu familia sa, la emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV. Sportivul are o familie unita,…

- AstEzi este o zi importantE pentru Cristian Boureanu! Acesta este ~naxul MonicEi Tatoiu. Extrem de elegant imbrEcat xi vizibil emotionat, acesta a apErut la bratul alte femei in fata altarului.

- Simona Halep si-a caracterizat adversara din finala de la Roland Garros, americanca Sloane Stephens. Liderul mondial si-a pregatit tactica pentru a treia finala din cariera la Grand Slam-ul parizian.

- Leonard Doroftei iși joaca propriul rol in serialul ”Baieți de oraș”, unul dintre cele mai așteptate seriale de comedie de la noi, are premiera duminica, 3 iunie, de la ora 22.00, la Antena 1 și aduce o mulțime de surprize pentru telespectatori. Cel de-al treilea sezon ”Baieți de oraș” vine cu foarte…

- ”Baieți de oraș”, unul dintre cele mai așteptate seriale de comedie de la noi, are premiera duminica, 3 iunie, de la ora 22.00, la Antena 1 și aduce o mulțime de surprize pentru telespectatori.

- Așa cum a facut și la difuzarea primului episod din show-ul „Ferma Vedetelor", Monica Barladeanu are de gand sa-i cheme pe concurenți, dar și o parte din echipa de producție, chiar la ea acasa, pentru a urmari impreuna semifinala și finala, scrie libertatea.ro. "I-am chemat pe toți cei din Ferma…

- Nu pentru ca nu și-ar mai fi dorit sa ramana. Problemele de sanatate pe care le-a „capatat” odata cu aceasta experiența ar fi putut sa se agraveze. Pe Claudia Pavel, Cream, o știm din postura de artist – cantareața și actrița. Puțini dintre noi, insa, ne-am fi așteptat ca ea sa poata sa faca fața […]…