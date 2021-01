Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Lavric a fost arestat preventiv la sfarșitul saptamanii trecute pentru cel puțin patru crime in serie, prima fiind comisa in 1995. Oficial, barbatul din Radauți este suspectat ca a omorat trei surori și pe ultima sa concubina, insa acum exista suspiciuni ca ar fi avut de fapt nu mai putin de…

- Jese Rodriguez (27 de ani), fotbalistul lui PSG, s-a desparțit de Janira Barm, cea care in decembrie i-a daruit un al patrulea fiu, și s-a intors la Aurah Ruiz, o fosta iubita alaturi de care are un baiat! Jese Rodriguez nu se bucura de multe minute in tricoul lui PSG, dar duce o viața extrem de activa…

- Fostul Principe Nicolae si soția acestuia, Alina-Maria, au devenit parinți pe 7 noiembrie, iar de atunci viața lor s-a schimbat total. Proaspatul tatic a facut dezvaluiri emoționante despre cea mai frumoasa perioada din viața lui.„Sincer, nu gasim cuvinte pentru a descrie cum ne simtim,dar este o bucurie…

- Fosta vedeta de televiziune nu numai ca s-a obișnuit cu noile reguli din aceasta pandemie dar acum le și agreeaza. Pentru ca Adina Halas, fosta colega cu Mircea Badea și Carmen Bruma, a publicat un mesaj pe rețelele de socializare in care iși spune parerea despre viața online.“Școala online, cursurile...…

- Anul 2020 continua sa fie o surpriza pentru toata lumea! Acum, o noua veste șoc bubuie in showbiz-ul romanesc: Monica Gabor, din nou in viața lui Irinel Columbeanu! Ce decizie a luat fosta ”scorpie” de la Izvorani, dupa ce a aflat ca afaceristul și-a pierdut toata averea? Spynews.ro a aflat, pe surse,…

- Carmen Grebenișan și iubitul sau au fost testați pozitiv pentru noul coronavirus! Vedeta a facut public anunțul chiar din prima clipa cand s-a simțit rau și intre timp a venit și rezultatul testului

- Se marește familia „Mireasa pentru fiul meu”! Crina, fosta concurenta in sezonul 5 al indragitei emisiuni matrimoniale, a anunțat ca este insarcinata. Toata lumea a fost emoționata de veste, dar nimeni mai mult ca soțul ei.