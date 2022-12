Finalul anului 2022 nu a fost unul bun pentru Andrew și Tristan Tate. Seara trecuta, cei doi frați au fost reținuți pentru 24 de ore, dupa ce in cursul zilei de ieri, procuroriii DIICOT au facut percheziții atat in casa milionarilor, cat și la domiciliul polițistei implicate in dosar. Cum i-a luat Andrew Tate la mișto pe oamenii legii, din arest. Ce mesaj a transmis magnatul pe rețelele de socializare.