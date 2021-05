Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anunțat joi aprobarea unei versiuni „light” a vaccinului sau emblematic impotriva Covid-19, Sputnik V, care este administrat intr-o singura doza impotriva tulpinii de baza, potrivit AFP. Aceasta aprobare a fost anunțata in același timp de proiectanții vaccinului și de vicepremierul rus responsabil…

- Rusia a anunțat joi aprobarea unei versiuni ”light” a vaccinului sau anti-Covid, Sputnik V, care poate fi administrata intr-o singura doza, impotriva tulpinii de baza a virusului, informeaza Hotnews , care citeaza AFP. Conform Fondului rus de investiții directe (RDIF), care finanțeaza dezvoltarea vaccinului,…

- Rusia a omologat joi o versiune ”light” (usoara) a vaccinului sau far impotriva covid-19 Sputnik V - care se administreaza intr-o singura doza, spre deosebire de versiunea sa de baza, relateaza AFP. Aceasta omologare a fost anuntata in paralel de catre cei care au conceput vaccinul si de catre…

- Rusia interzice accesul pe teritoriul sau a opt actuali sau fosti inalti oficiali americani, a anuntat vineri Ministerul de Externe de la Moscova, intr-un comunicat, transmit Reuters si AFP. Printre cei vizati de interdictie se numara directorul FBI Christopher Wray, directorul pentru informatii…

- Potrivit unui sondaj de opinie, președintele Vladimir Putin este considerat drept cel mai atragator barbat din Rusia, fiind singurul care a obținut procentaje de doua cifre din partea femeilor și barbaților ruși. In total, 18% dintre barbați și 17% dintre femei l-au ales pe președintele țarii ca fiind…

- Pe 26 martie se implinesc 21 de ani de la alegerile prezidențiale din Rusia, in urma carora Vladimir Putin a preluat puterea. Marcat de copilaria sa in Leningradul devastat de razboi, Putin devine interesat de serviciul secret KGB inca din adolescența. Anul 1989 il gasește in serviciul KGB, la biroul…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a vaccinat marti impotriva coronavirusului si se simte bine, informeaza agentia rusa de stiri RIA, citand oficialii de la Kremlin. Autoritatile ruse ii incurajeaza pe rusi sa se vaccineze anti-COVID-19. Kremlinul a declarat anterior ca a decis sa nu dezvaluie numele…

- Rusia anunta ca va incepe, in luna iulie, testele clinice pentru un nou tip de vaccin anti-COVID-19. Noul ser ar fi capabil sa genereze imunitate la nivel celular cu o protectie de peste 13 ani, a declarat directoarea Agentiei Federale Medico-Biologica a Rusiei, Veronika Skvortova, informeaza Agerpres…