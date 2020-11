Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a transmis ca nu dezvolta o aplicatie bazata pe colectarea informatiilor de localizare a persoanelor, ci o functionalitate suplimentara a aplicatiei Corona-Forms, utilizata in prezent de autoritatile medicale, relateaza Agerpres. Potrivit unui comunicat de…

