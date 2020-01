Cum fac chinezii un spital într-o săptămână! Sunt mulți, sunt mai harnici ca noi sau… Pana pe 3 februarie, China da gata, pornit de la zero, un spital dedicat in exclusivitate combaterii noului coronavirus. La televiziunea naționala au aparut și imagini sugestive, menite sa linișteasca populația. 35 de excavatoare și 10 buldozere pot fi vazute cum acționeaza in zona, in timp ce pe șoselele din apropiere așteapta alte zeci de camioane, pentru a incarca pamantul scos. Se lucreaza non-stop. Eforturi similare au fost facute in 2003 in timpul crizei SARS, cu un nou spital construit la Beijing in mai puțin de o saptamana, scrie CNN . Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

