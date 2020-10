Cum explică DIICOT eliberarea unui ieșean care determina copii să se dezbrace pentru el on-line Un barbat de 37 de ani care a declarat in timpul unei audieri ca i-ar placea sa faca sex cu o fetita de 10 ani a fost eliberat, recent, de justitia romana. Pedofilul este acuzat ca ar fi abordat 1.000 de copii, de la care a cerut imagini cu caracter pornografic, scriu jurnaliștii Adevarul. La […] The post Cum explica DIICOT eliberarea unui ieșean care determina copii sa se dezbrace pentru el on-line appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Publicistul Ion Cristoiu explica pe blogul sau, cristoiublog.ro, ca rezultatele votului de duminica sunt, din nou, prezentate eronat in presa ca fiind urmari ale unei revoluții la vot și ca lucrurile nu stau de fapt așa. „Intoxicarea presei occidentale pentru a fi unealta de manipulare in decembrie…

- Școala incepe cu stangul in Romania. Parinții și elevii din Botoșani protesteaza la inceput de an. Inițiativa se numește „Protestul banderolelor albe – Impreuna pentru dreptul la educație”. Organizatoarea protestului, Mihaela Stoiciuc Vasilica, vrea sa-i mobilizeze pe toți cei care sunt impotriva masurilor…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a analizat sondajele de opinie efectuate in ultima perioada in legatura cu intentia de vot la alegerile locale. Publicistul explica pe cristoiublog.ro tendinta alegatorilor de a da castig partidelor de dreapta si la scrutinul din 27 septembrie, si la cel parlamentar, in condițiile…

- Un epidemiolog francez, originar din Romania, a vorbit, intr-un interviu pentru „Adevarul”, despre pandemia la nivel european și mai ales despre situația in care se afla Romania, in ultimele luni. Epidemiologul Mircea Sofonea a analizat situația actuala și a vorbit despre viitoarele vaccinuri care urmeaza…

- 100 de elevi din județul Gorj, care au fost in doua tabere, una in Brasov si una pe litoral, au fost trimiși in izolare la domiciliu, pentru ca trei copii au fost depistați cu COVID-19 la intoarcere. Este vorba despre doua grupuri de copii din judetul Gorj, cu varste de pana la 14 ani. Dupa intoarcerea…

- Curtea de Apel București a amanat, joi, pentru data de 10 august, cererea procurorului-șef DIICOT, Giorgiana Hosu, de confirmare a ordonanței prin care s-a dispus redeschiderea anchetei in dosarul 10 august. In urma cu cateva zile, procurorul-sef al DIICOT a admis plangerile formulate de catre petenți…

- Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței din 31 iulie proiectul de ordonanța care prevede creșterea alocațiilor pentru copii in mod etapizat, incepand cu un procent de 20%. Articolul 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, se modifica și se completeaza și va avea urmatorul cuprins:…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a cerut DIICOT sa investigheze amenințarile primite de la un internaut care susține ca a fost angajat al serviciilor de informații și ca are dreptul sa il ucida pentru ca se face vinovat de crime impotriva romanilor și este condamnat la…