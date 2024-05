Camera Deputaților a adoptat recent un proiect de lege cu privire la pescuit și protecția resurselor acvatice vii, inițiat de 27 de parlamentari PSD, PNL și de la grupul minoritaților naționale. Aceasta inițiativa legislativa stabilește un cadru legal pentru activitatea de pescuit, in perspectiva protejarii, conservarii, repopularii, administrarii și exploatarii resurselor acvatice vii din habitatele […] The post Legea Pescuitului și Protecției Resurselor Acvatice: o noutate in legislația romaneasca appeared first on Puterea.ro .