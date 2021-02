Cum elevii un liceu din SUA se protejează de COVID-19 Elevii liceului intra acum in cort, de fiecare data cind fac ora de muzica. Și asta pentru a se asigura ca pot cinta la instrumente, fara alte restricții, in afara de cele legate de spațiu, transmite Știri.md cu referire la Protv.ro. „Ideea a fost a profesorilor de muzica, avind in vedere ca urma sa reluam cursurile in scenariul hibrid. Era o ingrijorare in ceea ce privește cintatul fara masca, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii de la liceul Wenatchee, SUA, au gasit o modalitate inedita pentru a preveni raspandirea noului coronavirus la orele de muzica. Fiecare elev canta la instrument dintr-un cort. Liceul Wenatchee din statul Washington a dorit o modalitate de a permite elevilor sa repete in siguranța in timpul…

- Elevii de la liceul Wenatchee din statul Washington spun ca au gasit cea mai sigura metoda pentru a exersa la instrumente, fara sa se ingrijoreze ca ar putea raspandi COVID-19, in cazul in care unul dintre ei este infectat, relateaza BBC News. Elevii liceului intra acum in cort, de fiecare data cand…

- Un studiu danez sugereaza ca persoanele infectate cu varianta britanica a coronaviruslui B117 ar avea un risc de 60% mai mare de a fi internate, a spus ministrul Sanatatii, Magus Heunicke, potrivit The Guardian. O campanie la scara larga de secventiere a virusului a permis Danemarcei, cu o…

- O noua descoperire medicala explica de ce Covid-19 se raspandește ușor in interior și demonstreaza ca masurile de distanțare fizica nu ofera o protecție suficienta impotriva virusului. Astfel, apare din nou importanța vitala a aerisirii camerelor și folosirea maștilor pentru a incetini raspandirea Covid-19,…

- Elevii și profesorii cu simptome sau care sunt contacți direcți vor fi testați cu teste rapide antigen în școli, a spus Moldovan la ProTv. Acest lucru se va întâmpla din 8 februarie, când ar trebui sa se deschida școlile fizic în România.…

- Obligativitatea de a prezenta un test negativ pentru COVID-19 pentru calatorii care intra in Marea Britanie, ce urma sa intre in vigoare vineri dimineata, a fost amanata pentru luni 18 ianuarie, a informat ministrul transporturilor, Grant Shapps, pe contul sau de Twitter, relateaza EFE, citata de Agerpres.…

- Studiile din Israel, date publicitații marți seara, ofera primele informații din teren cu privire la eficiența vaccinului impotriva COVID, scrie publicația Times of Israel. Dincolo de datele pozitive, oficialii au avertizat totodata ca 17% dintre pacienții care se confrunta in prezent cu o forma severa…

- Țarile bogate au cumparat suficiente doze de vaccin Covid-19 pentru a-și imuniza populația de trei ori, a spus un avertizor internațional, in timp ce țarile in curs de dezvoltare sunt lasate in urma in sprintul global pentru a pune capat pandemiei de coronavirus, relateaza CNN. In 67 de țari mai sarace,…