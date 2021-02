Stiri pe aceeasi tema

- Formarea unui nou guvern, dar nu alegerile parlamentare anticipate va asigura stabilitatea Moldovei. Declarația a fost facuta de Președintele Parlamentului Republicii, Zinaida Greceanii, care se afla la Moscova intr-o vizita de lucru la invitația Ambasadei Moldovei in Rusia. "Deoarece in Moldova majoritatea…

- Intr-un sistem de coordonate divers, cele mai avansate rachete se pot «trezi» intr-un «sistem greșit», nu pot fi lansate, pot sa zboare pe langa ținte sau sa explodeze «in proporție de 10 la suta». © Sputnik / СтрингерArma ruseasca: De ce „Iskander” va fi setat asupra țintelor maritime Evaluand…

- Twitter a spus marți ca a eliminat 373 de conturi despre cre spune ca aveau legaturi cu Rusia, Armenia și Iran pentru manipulare, relateaza Reuters. Compania a spus ca a eliminat 238 de conturi care operau din Iran pentru diferite încalcari ale politicilor sale. Twitter a spus ca 100 de…

- Un nou protest a avut loc in Armenia. Zeci de oameni au ieșit pe strazile din Erevan cerand arestarea premierului Nikol Pașinean, pe care il acuza de tradare de patrie. Manifestantii s-au adunat in fata guvernului și au fortat intrarea in cladire, dar fara succes.

- Consilierul din partea partidului Șor, Serghei Burgudji, dupa ce CC a declarat drept neconstituționala legea cu privire la statutul special al limbii ruse, a declarat ca „va lupta pentru protejarea limbii ruse in Republica Moldova.” Declarația a fost facutpa de alesul local in cadrul ședinței CMC, 21…

- Într-o noua încercare de influențate a publicului împotriva forțelor NATO, propaganda rusa susține ca România și Bulgaria ar deține arme care ar putea sa fie folosite împotriva regimului de la Kremlin. Declarația, conform unui articol publicat pe Defenseromania.ro, a fost…

- Armata rusa a semnalat sambata o incalcare o armistitiului care a pus capat in noiembrie luptelor dintre Azerbaidjan si Armenia din regiunea separatista Nagorno-Karabah, relateaza AFP. "Un caz de incalcare a armistitiului a fost semnalat la 11 decembrie (vineri) in districtul Hadrut",…

- Declaratia de razboi a Austro-Ungariei din 1914 a avut drept scop reafirmarea imperiului ca o mare putere independenta. In realitate, a pus capat nu doar maretiei, cat si statului propriu-zis. Atunci cand armata imperiala a fost invinsa de Rusia, Austro-Ungaria a fost „salvata de Germania”, ceea ce…