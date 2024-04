Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Azerbaidjanului, Gaidar Aliev, a avertizat vineri Occidentul sa nu transforme Armenia intr-un „avanpost militar” in Caucazul de Sud, in urma unei reuniuni la nivel inalt a Armeniei cu SUA si cu UE, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.

- Rusia a acuzat joi Armenia ca incearca sa rupa legaturile din ce in ce mai fragile intre cele doua tari, intr-un moment in care Erevanul pune si mai mult sub semnul intrebarii rolul Moscovei de garant al securitatii regionale, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Purtatorul de cuvint al președintelui rus, Dmitri Peskov, a amenințat Uniunea Europeana cu "daune inevitabile" daca veniturile din activele rusești inghețate vor fi confiscate pentru a finanța Ucraina. "Persoanele care vor fi implicate in luarea unor astfel de decizii, statele care vor decide acest…

- O serie de documente secrete din Rusia ar fi fost facute publice pe un site din Estonia! Documentele arata cați bani a investit Moscova pentru ca Vladimir Putin sa caștige un nou mandat de președinte, dar și cum ii manipuleaza șeful statului pe ruși. ”Kremlin Leaks”! Așa a fost denumita scurgerea de…

- Autoritatile ruse au retras de la chioscurile de ziare aproape toate exemplarele celui mai nou numar al saptamanalului Sobesednik, prima publicatie din tara care a pus pe coperta imaginea dizidentului Aleksei Navalnii, mort in inchisoare, pentru care familia lui, opozitia din Rusia si Occidentul acuza…

- Rusia se pregateste pentru o confruntare militara cu Occidentul in urmatorul deceniu, dar ar putea fi descurajata printr-o consolidare a fortelor armate a aliatilor, a declarat marti serviciul de informatii externe al Estoniei, relateaza Reuters, informeaza News.ro."Rusia a ales o cale care este…

- Armenia nu se mai poate baza pe Rusia ca principal partener militar si pentru aparare, intrucat Moscova a dezamagit in mod repetat Erevanul, a declarat premierul Nikol Pasinian, adaugand ca tara sa trebuie sa se gandeasca la apropierea relatiilor cu Statele Unite si cu Franta, noteaza Reuters, potrivit…