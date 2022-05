Cum contribuie lectura la dezvoltarea imaginației copiilor Cititul dezvolta atat vocabularul și cunoștințele, cat și imaginația. Prin lectura, copiii pot vizualiza poveștile, iși imbunatațesc capacitatea de concentrare, devin empatici și iși perfecționeaza gandirea analitica. Iata cum contribuie carțile la dezvoltarea imaginației și care sunt beneficiile de care s-ar putea bucura cei mici. Cum stimuleaza carțile imaginația copiilor Carțile pot fi inspirate din viața reala sau pot ilustra lumi fictive, cu personaje sau peisaje memorabile. Fiecare copil iși inchipuie diferit poveștile, pe baza cuvintelor pe care le citește. Astfel, lectura ii stimuleaza… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

