Cum circulă autobuzele și tramvaiele din București, în noaptea de Înviere Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca in noaptea de Inviere, sambata noapte spre duminica dimineata, serviciul de transport public va fi asigurat de autobuzele liniilor de noapte si de cele ale liniei 783, conform programului obisnuit, iar suplimentar, STB SA va mentine in circulatie, pana la ora 03:00, tramvaiele liniei 41, care vor circula la intervale de 20 de minute, transmite News.ro. Luni, liniile de transport public vor functiona conform programului de duminica, a mai precizat edilul general. „In noaptea de Inviere, 15/16.04.2023, serviciul de transport public va fi asigurat de autobuzele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de Inviere, sambata noapte spre duminica dimineata, serviciul de transport public va fi asigurat de autobuzele liniilor de noapte si de cele ale liniei 783, conform programului obisnuit, iar suplimentar, STB SA va mentine in circulatie, pana la ora 03:00, tramvaiele liniei 41, care vor circula…

- Nicusor Dan, anunța ca, in noaptea de Inviere, serviciul de transport public va fi asigurat de autobuzele liniilor de noapte si de cele ale liniei 783. STB va mentine in circulatie, pana la ora 03:00, tramvaiele liniei 41. Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca in noaptea de Inviere, sambata noapte…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca in noaptea de Inviere, sambata noapte spre duminica dimineata, serviciul de transport public va fi asigurat de autobuzele liniilor de noapte si de cele ale liniei 783, conform programului obisnuit., iar suplimentar, STB SA va mentine in circulatie, pana la…

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Programul transportului public va fi prelungit, in noaptea de Inviere. Astfel, atat autobuzele, cat si tramvaiele de pe toate traseele din municipiul Iasi vor fi la strada si vor circula cu o frecventa de 30 de minute, pana duminica dimineata, la ora 02:00. De asemenea, in prima si a doua zi de Paste,…

- Societatea de Transport București a anunțat cum se va desfașura transportul in comun in București pe durata sarbatorilor de Paști. Potrivit STB, vineri, 14 aprilie, și luni, 17 aprilie, autobuzele, troleibuzele și tramvaiele din București vor circula dupa un program de duminica. Totodata, in noaptea…

- Reprezentanții STB SA au transmis, miercuri, programul dupa care vor circula mijloacele de transport in comun, in perioada sarbatorilor Pascale. O linie de tramvai ar uma sa fie disponibila pana la ora 3:00, la intervale de 20 de minute.

- Autobuzele și tramvaiele vor circula vineri și luni, a doua zi de Paște, dupa un program de duminica, a anunțat STB, care a precizat și care va fi programul mijloacelor de transport in comun din București in noaptea de Inviere.