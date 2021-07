Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 12 iul - Sputnik. Peste 63 de mii de oameni au votat la alegerile parlamentare anticipate in sectorul Botanica. Aceștia au votat proporție de 48,52% pentru Partidul Acțiune și Solidaritate. Alți 22 908 de alegatori au votat pentru Blocul Comuniștilor și al Socialiștilor, ceea ce reprezinta…

- Astazi, cetațenii Republicii Moldova au ieșit la vot pentru a-și alege deputații care ii vor reprezenta in viitorul Parlament. Astfel, dupa procesarea a peste 83% din buletinele de vot se constata ca in viitorul legislativ ar ajunge doua formațiuni politice și un bloc electoral. Este vorba de Partidul…

- Cetatenii Republicii Moldova sunt asteptati duminica, 11 iulie, la sectiile de votare pentru a-si delega reprezentantii in Parlamentul de la Chisinau. Marea batalie in alegerile parlamentare anticipate se da intre Est si Vest, intre Blocul Comunistilor si Socialistilor, condus de ex-presedintii Vladimir…

- Lupta cu corupția este principala miza a politicii interne pentru Republica Moldova in urmatorii ani, spune intr-un interviu pentru Libertatea Nicu Popescu, fost ministru de externe in guvernul Maia Sandu din 2019, in prezent expert in Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR), un influent think-tank…

- Presedintele Camerei Deputatilor si al PNL, Ludovic Orban, a transmis, joi, un mesaj cu privire la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova, in care isi exprima sprijinul pentru Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) si le transmite cetatenilor moldoveni ca fiecare vot garanteaza progresul…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) s-ar putea sa nu se bucure de același succes electoral in Moldova: conform unui sondaj de opinie, reprezinta doar a șaptea opțiune in randul alegatorilor, cu puțin peste un procent. Alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova urmeaza sa aiba loc la 11…

- In plina campanie electorala pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, cand rolul diasporei poate fi unul decisiv pentru Partidul Actiune si Solidaritate, presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, propune un proiect de lege care prevede scutirea de plata mai multor taxe pentru bunurile…