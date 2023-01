Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 28 de barbați din sudul Indiei și-au petrecut cate opt ore pe zi, timp de circa o luna, numarand trenurile care treceau prin gara, crezand ca participa la un program de pregatire pentru a se angaja la caile ferate, relateaza BBC. Victimele au platit intre 2.300 și 27.000 de euro fiecare…

- Cumparaturile pentru cadourile prilejuite de sarbatori pentru familie pot fi extrem de dificile. Fiecare are interese și hobby-uri diferite, mai ales cand este vorba de copii de diferite varste, dar și de parinți sau socrii. Mai mult decat atat, trebuie sa mulțumesc pe toata lumea, ceea ce poate fi…

- In perioada minivacantei de 1 Decembrie, asistența medicala de urgența prespitaliceasca si spitaliceasca va fi asigurata 24 de ore din 24 pentru toate specialitatile medico-chirurgicale si stomatologice de catre urmatoarele structuri medicale: – Spitalele publice au activitate permanenta, vor funcționa…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Bacau a emis un comunicat prin care prezinta situația epidemiologica Covid-19, la nivelul judetului Bacau. Astfel, la data de 3 noiembrie 2022 se inregistreaza de la inceputul pandemiei 69 219 de persoane confirmate Covid-19, cu 2 cazuri noi mai mult decat ziua precedenta,…

- O femeie de 33 de ani, din Buhuși, in calitate de angajata in cadrul Serviciului Impozite și Taxe dintr-o unitate administrativ teritoriala, ar fi efectuat modificari in aplicația informatica de impozite și taxe referitoare la capacitatea cilindrica a unui autoturism care ii aparținea, in scopul reducerii…

- Printre facilitațile acordate persoanelor cu handicap se numara și dreptul de a deține un card-legitimație de parcare gratuita. La cerere, persoanele cu dizabilitați, minori care poseda certificate de incadrare in grad de handicap eliberate prin hotarare a Comisiei pentru Protecția Copilului in termen…

- Aproape 80% susțin sporirea controalelor fiscale in zonele cu risc ridicat de evaziune fiscala. Pactul pentru Fiscalitate (PFP) a lansat, in cadrul unui eveniment gazduit de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, studiul sociologic „Percepții despre Fiscalitatea din Romania”, realizat la comanda…

- Dupa o munca laborioasa, dificila (și care a necesitat o buna comunicare/schimburi informaționale complexe) iata ca proiectul tehnic al viitorului Muzeu de Patrimoniu este aproape finalizat. Vorbim despre cladirea de patrimoniu care la aceasta ora este in conservare – prima școala din Moinești, „Școala…