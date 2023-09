Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, What's Up și iubita lui s-au casatorit. Cei doi ș-au dorit ca evenimentul sa fie restrans, astfel ca la nunta au fost invitați doar membrii familiei și prietenii. Dupa ce s-a casatorit, artistul a facut și primele declarații despre ceremonia de astazi.

- Sebastian Dobrincu (25 de ani), unul dintre cei mai faimoși și bogați romani la varsta lui, știe exact ce iși dorește pentru a avea o viața fericita alaturi de iubita lui, artista Ioana Ignat, impreuna cu care formeaza un cuplu de mai mult timp și care este de-o varsta cu tanarul milionar. Și a marturisit…

- Fosta partenera a lui Codrin Ștefanescu s-a casatorit. Frumoasa blonda a spus marele DA la doar șase luni de la divorț. Cine este barbatul care i-a cucerit inima și despre care spune ca a dat sens vieții sale. Fosta iubita a lui Codrin Ștefanescu s-a casatorit la cateva luni de la divort S-au cunoscut…

- Astazi, George Simion și soția lui, Ilinca, au aniversat un an de cand s-au casatorit, ziua de care cei doi iși aduc aminte cu drag. Politicianul a postat o imagine alaturi de partenera lui, cu un scurt mesaj emoționant.

- Sandra Izbașa (33 de ani), fosta gimnasta, s-a casatorit religios cu Razvan Banica (31), nepotul lui Ștefan Banica Jr.. La doi de la cununia civila, Sandra Izbașa s-a casatorit și religios cu Razvan Banica. Cei doi s-au intalnit in urma cu 3 ani. ...

- Alina Petre și Bogdan Vasiliu s-au casatorit astazi religios. Cei doi au avut mari emoții in aceasta zi importanta și au ales sa nu mai organizeze o petrecere, dupa ce și-au jurat iubire și in fața lui Dumnezeu.

- Catalina Ponor, marea campioana la gimnastica, medaliata cu aur la Jocurile Olimpice, s-a casatorit religios. Mirele a venit pe cal, iar mireasa in caleasca. Nunta a avut loc in aceeași zi in care cuplul și-a botezat baiețelul.

- Catalina Ponor (35 de ani) s-a casatorit religios cu Bogdan Jianu (53 de ani), barbatul mai mare cu 18 ani decat sportiv. Campioana a imbracat o rochie de mireasa spectaculoasa la cel mai important moment din viața sa. Imagini de la nunta.