Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul nominalizat al Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri ca nu recomanda micilor fermieri rationalizarea apei, argumentand ca „cu hrana nu-i de joaca”. Intrebat, la finalul Comitetului Politic National al PSD, daca le va recomanda micilor fermieri sa foloseasca apa cu mai multa atentie,…

- Un numar de 85 de fermieri dintre cei peste 5.800 inscrisi in programul Tomata in judetul Olt sunt neeligibili pentru a primi ajutorul de minimis, deoarece la verificarile in teren s-a constatat ca nu intruneau conditii privind suprafata cultivata ori nu au mai notificat Directia Agricola Judeteana…

- Campania de recoltat la paioase a inceput deja in județul Olt, iar producțiile obținute sunt inferioare celor de anul trecut, potrivit primelor date comunicate de Directia Agricola Judeteana (DAJ). Aceeași situație este și la grau, fiind așteptate recolte ceva mai mici, din cauza secetei. „A inceput…

- Legumicultorii din zona Tg. Frumos, din tot judetul Iasi, micii fermieri romani au un partener real in ministrul social-democrat al Agriculturii, care le intelege problemele si este receptiv la solicitarile lor. La cererea legumicultorilor din Tg. Frumos, in calitate de reprezentant al iesenilor in…

- Din cauza conditiile meteo dificile din acest an, perioada de recoltare a tomatelor s-a decalat cu cel putin 50 zile, motiv pentru care legumicultorii au cerut prelungirea programului. In același timp, mulți se intreaba, insa, daca nu cumva se va intampla ca și in alți ani, cand toata lumea a ieșit…

- Membrii Uniunii Salvam Taranul Roman solicita autoritatilor prelungirea perioadei de recoltare pentru Programul Tomata 2022 pana la data de 15 iulie, fața de 10 iunie, asa cum este stabilit acum termenul, deoarece conditiile meteo au decalat perioada de recoltare. Legumicultorii susțin ca din cauza…

- Membrii Uniunii Salvam Taranul Roman solicita autoritatilor prelungirea perioadei de recoltare pentru Programul Tomata 2022 pana la data de 15 iulie, fața de 10 iunie, asa cum este stabilit acum termenul, deoarece conditiile meteo au decalat perioada de recoltare. Legumicultorii susțin ca din cauza…

- Potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), cultivatorii de cartofi vor putea primi in acest an un sprijin financiar de 200 de euro pe hectar printr-o schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de cartofi de consum in anul…