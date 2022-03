Premierul israelian Naftali Bennett i-ar fi recomandat președintelui ucrainean Volodimir Zelenksi sa accepte oferta facuta de președintele rus Vladimir Putin de a pune capat razboiului, in cursul unui apel telefonic care a avut loc marți, 8 martie, conform unor surse. Bennett a argumentat ca acest conflict presupune multe sacrificii. Apelul telefonic ar fi fost inițiat […] The post Cum au reactionat ucrainenii dupa ce premierul Israelului l-ar fi sfatuit pe Zelenski sa se predea Rusiei first appeared on Ziarul National .