Stiri pe aceeasi tema

- Echipele din Liga 1 aflate in cantonament in Turcia au tras o sperietura pe cinste in aceasta dimineața. In jurul orei 03:00, un cutremur cu magnitutdinea de 6.6 s-a produs in Cipru, seismul fiind resimțit puternic și in Turcia, informeaza reporterii GSP aflați in Antalya. Reporterul GSP Vlad Nedelea…

- FC Voluntari s-a impus lejer in primul meci amical desfașurat in Antalya. Reporterul GSP Vlad Nedelea și cameramanul Cristi Roșu se afla in Turcia și transmit zilnic cele mai noi informații din cantonamentele echipelor romanești. Adversarii ilfovenilor, Darica Genclerbirligi, o echipa de liga a treia…

- FC Botoșani a remizat cu Siirt Il Ozel Idare Spor, echipa din liga a 3-a turca, 2-2, moldovenii fiind conduși cu 2-0. Enervat de prestația echipei sale, Marius Croitoru s-a luat de reprezentanții presei, pe care i-a interzis la urmatoarele jocuri amicale. Reporterul GSP Vlad Nedelea și cameramanul Cristi…

- Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 5-2 in primul amical al iernii, impotriva maghiarilor de la Paksi. Elevii lui Laurențiu Reghecampf nu se plang de condițiile din Antalya și promit o parte secunda de sezon mult mai buna. Reporterul GSP Vlad Nedelea și cameramanul Cristi Roșu se afla in Turcia…

- Rapid a fost invinsa in primul amical al cantonamentului din Antalya, scor 1-2 cu Diyarbakirspor. Lucian Goge (30 de ani), fundașul giuleștenilor, a vorbit despre momentul in care colegii lui au vrut sa paraseasca terenul. Reporterul GSP Vlad Nedelea și cameramanul Cristi Roșu se afla in Turcia și transmit…

- Rapid a fost invinsa in primul amical al cantonamentului din Antalya, scor 1-2 cu Diyarbakirspor. La duel a asistat și Basarab Panduru, antrenorul secund al viitorului adversar oficial al alb-vișiniilor, CSU Craiova. Reporterul GSP Vlad Nedelea și operatorul Cristi Roșu se afla in Turcia și transmit…

- In aceasta dimineața, Rapid a disputat primul meci amical al cantonamentului din Antalya, scor final 1-2 cu Diyarbakirspor. Reporterul GSP Vlad Nedelea se afla in Turcia și transmite zilnic cele mai noi informații din cantonamentele echipelor romanești. Incepand cu ora locala 11:00, 10:00 in Romania,…

- Ploaia a dat peste cap planurile echipelor romanești cantonate in Antalya. Amicalele celor de la UTA și Gaz Metan de astazi au fost amanate! Reporterul GSP Vlad Nedelea se afla in Turcia și transmite zilnic cele mai noi informații din cantonamentele echipelor romanești. Amicalul UTA - Charleroi, amanat…