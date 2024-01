Cum au rămas zeci de şoferi protestatari fără permisele de conducere la Constanța Zeci de soferi au ramas, in noaptea de marti spre miercuri, la Constanța fara permisele de conducere. Aceștia se indreptau catre protestul desfasurat la mai multe intrari in Portul Constanta și ar fi cazut in „cursa” intinsa de Poliție. Șoferii susțin pe retele de socializare ca ar fi fost dirijați de jandarmi sa mearga pe contrasens, pe banda de urgenta a autostrazii A4. Ulterior, au fost opriti, insa, de politisti si sanctionati. Marți seara, a fost a patra zi consecutiv de proteste la Constanta, transportatorii și fermierii blocand unele dintre caile de acces in Portul Constanta Sud – Agigea.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

