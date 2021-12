Stiri pe aceeasi tema

- Platoul emisiunii Mireasa, capriciile iubirii, a fost inundat de lacrimi de fericire. Dupa o perioada mai lunga de timp, Raluca și-a revazut mama și a reușit sa o stranga la piept. Concurenta nu se aștepta la o astfel de surpriza, iar toți cei prezenți in platou s-au emoționat. Iata cum a reacționat…

- Joi seara, in platoul emisiunii „Mireasa - Capriciile iubirii”, Ion și Seba s-au luat la cearta, asta dupa ce Raluca a avut o discuție mai de suflet cu cel din urma. De acolo și pana la o adevarata disputa, despre care se spune ca nu se va incheia prea repede, a mai fost doar un pas.

- Carmen a intervenit telefonic pentru a da cateva explicații legate de scrisoarea pe care a trimis-o. Desparțirea dintre Ion și Raluca a fost una de-a dreptul rasunatoare, iar acum, concurentul din casa Mireasa, capriciile iubirii, a dat carțile pe fața și a spus care a fost motivul real a separarii.

- Vestea trista de astazi venita din showbiz a fost faptul ca Gabriela Cristea a fost depistata cu noul coronavirus. Astfel, pentru ca a intrat deja in izolare, in locul ei, la carma emisiunii ”Mireasa - Capriciile iubirii”, in aceasta seara a aparut Paula Chirila. Vedeta de la ”Xtra Night Show” o inlocuiește…

- Daca pana acum totul a fost lapte și miere, iata ca a aparut și primul conflict intre Andrada și Victor, in casa Mireasa, capriciile iubirii. La un moment dat, bruneta s-a enervat extrem de tare și a avut o discuție mai aprinsa cu partenerul ei de viața, insa ceea ce a urmat avea sa uimeasca pe toata…

- Tineri, frumoși, dar nu și... la fel de indragostiți unul de celalalt! Zilele a trecut, iar Ion a decis. Deși a fost destul de bulversat o perioada, a dorit sa ii dea vestea trista fostei sale partenere de viața, Raluca. Concurentul de la Mireasa, capriciile iubirii, nu dorește sa mai formeze un cuplu…